Созопол се раздели с двама футболисти, обявиха от клуба.Повече част от "небесносините" няма да бъдат Давид Шакарян и Никола Атанасов."С треньора говорим всеки ден относно селекцията. Не бива да се избързва и да се правят грешки. Естествено, че всичко зависи и от процеса на движение на футболистите, така че ако се разделим с даден футболист, ще привлечем нов такъв. По-важно за мен е да се фокусираме върху всеки детайл от тренировките. Да сме концентрирани върху всекидневния ни труд на терена и желанието ни за работа. Да бъдем скромни, за да постигнем резултатите, които желаем. Да сме отговорни за да не допускаме грешки“, заяви изпълнителният директор на Созопол Румен Димов.Созопол страртира зимна подготовка в началото на седмицата, а в събота е първата контрола за момчетата на Петър Кюмюрджиев, срещу Българово. След това за отбора предстоят още три проверки - 17 януари (Черноморец Бургас), 24 януари (Нефтохимик Бургас), 31 януари (Димитровград).Часовете и стадионите, на които ще се проведат контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.Най-вероятно на 7 или 8 февруари “небесносините" ще изиграят първата си официална среща – мач за Купата на АФЛ срещу Загорец (Нова Загора).