Кадеду преди мача в Европа: Готови сме и се надявам да се справим
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ВК Нефтохимик 2010
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
– Честита Нова година! Какви подаръци получихте и какви са надеждите Ви за 2026 г.?
– Честита Нова година на всички! Най-хубавият ми подарък беше да видя майка си отново след повече от година. Беше дълго лято с националния отбор и възможността да се върна у дома, дори само за няколко часа, ми помогна да презаредя батериите си. За тази година се надявам всички да бъдат здрави и да намерят вътрешния си мир. Надявам се моите волейболисти и клубът като цяло да постигнат всички цели, които сме си поставили.
– Какъв ще бъде най-хубавият подарък, който вашият отбор ще Ви направи?
– Започнахме с голямо желание и концентрация и се надявам всички заедно да направим подаръци с представянето си на нашите фенове и на град Бургас.
– Започвате новата година с евромач – каква е атмосферата в съблекалнята?
– Подготвяме се добре. Всички са отново на линия с правилната нагласа към тренировъчния процес. Ще бъдем готови за мача в Европа, в който се надявам да се справим с един отбор, който играе добър волейбол.
– Каква е кардровата ситуация в отбора – всички ли са на разположение, има ли липсващи играчи?
– Завършихме 2025 г. с няколко сезонни неразположения, включително грип и други вируси, но на този етап всички сякаш са се възстановили.
– Какво знаете за съперника?
– Те са отбор, който залага на атаката, със силен сервис.
– Дали това, че ще играете само един мач, и то у дома, е предимство за Вас?
– Категорично не! Нито е предимство за нас, нито е недостатък за съперника. Да играеш само един мач в Европа е странно, освен когато става въпрос за финали – рядко се случва. Няма да има втори мач, който да промени крайния резултат.
– Какво бихте казали на феновете на отбора по случай новата година?
– Думите винаги са едни и същи – можем да губим или да печелим, но никой от волейболистите не се отпуска през седмицата. Поради тази причина момчетата заслужават да бъдат подкрепяни и насърчавани. Често чета коментари, в които ни критикуват. Разбирам ги. Но ние винаги искаме да печелим. Понякога обаче, въпреки всичките ни усилия, просто не успяваме. Това е част от спорта, това е част от живота. Не се отказваме и няма да се предадем до края.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.