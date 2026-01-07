Волейболният Нефтохимик продължава европейското си участие с двубой от 1/16-финалната фаза на "Чалъндж Къп". Днес от 20:00 ч бургазлии приемат в зала "Бойчо Брънзов" Макаби (Тел Авив). Старши треньорът на домакините Франческо Кадеду говори преди двубоя с израелския съперник.– Честита Нова година на всички! Най-хубавият ми подарък беше да видя майка си отново след повече от година. Беше дълго лято с националния отбор и възможността да се върна у дома, дори само за няколко часа, ми помогна да презаредя батериите си. За тази година се надявам всички да бъдат здрави и да намерят вътрешния си мир. Надявам се моите волейболисти и клубът като цяло да постигнат всички цели, които сме си поставили.– Започнахме с голямо желание и концентрация и се надявам всички заедно да направим подаръци с представянето си на нашите фенове и на град Бургас.– Подготвяме се добре. Всички са отново на линия с правилната нагласа към тренировъчния процес. Ще бъдем готови за мача в Европа, в който се надявам да се справим с един отбор, който играе добър волейбол.– Завършихме 2025 г. с няколко сезонни неразположения, включително грип и други вируси, но на този етап всички сякаш са се възстановили.– Те са отбор, който залага на атаката, със силен сервис.– Категорично не! Нито е предимство за нас, нито е недостатък за съперника. Да играеш само един мач в Европа е странно, освен когато става въпрос за финали – рядко се случва. Няма да има втори мач, който да промени крайния резултат.– Думите винаги са едни и същи – можем да губим или да печелим, но никой от волейболистите не се отпуска през седмицата. Поради тази причина момчетата заслужават да бъдат подкрепяни и насърчавани. Често чета коментари, в които ни критикуват. Разбирам ги. Но ние винаги искаме да печелим. Понякога обаче, въпреки всичките ни усилия, просто не успяваме. Това е част от спорта, това е част от живота. Не се отказваме и няма да се предадем до края.