Първата ракета на България в мъжкия тенисизлиза днес от 10:30 часа българско време срещу втората ракета на Белгияв двубой от осминафиналите на турнира от сериите "АТП 250", който се провежда в Бризбън, Австралия.Това ще е първи дуел между двамата.Димитров е двукратен победител в надпреварата. В първи кръг този сезон нашенецът разби бившия член на "Топ 10"от Испания.прави страхотен старт на сезона. Световният номер 84, който през миналата кампания дебютира в "Топ 100", вече е с 3 успеха и без загубен сет през сезон 2026. Белгиецът започна от квалификациите в Бризбън, надделявайки с по 2:0 сета надот Казахстан иот САЩ. На старта на основната схема той се справи и с бившия играч от "Топ 10"с разгромното 6:4, 6:2.Победителят от този сблъсък ще играе в следващата фаза с американеца, който днес надигра французина Куентин Алис с 2:0 сета.Българинът е фаворит на букмейкърите. Операторътдава коефициент от 1.47 за успех на Димитров и 2.54 за поредна победа за белгиеца в турнира.Сходни са коефициентите и при бетинг оператора. Победа на Григор е оценена на 1.50, докато евентуален триумф на Колиньон е със ставка 2.52.