Арсенал и Ливърпул се изправят един срещу друг в най-интересния мач от 21-ия кръг на английската Висша лига тази вечер.Двубоят ще е на стадион "Емирейтс" в Лондон от 22 ч. българско време.Арсенал е лидерът в класирането към момента с 48 точки, с 5 повече от Манчестър Сити и Астън Вила които имат равен брой - 43."Топчиите" имат само две загуби до момента през сезона - от Астън Вила и именно от Ливърпул.Ливърпул е 4-и с 34 точки, като успя да се възстанови от дълбоката криза, в която бе изпаднал тимът с поредица мачове без победа във всички турнири. Последните два мача на "мърсисайдци" обаче отново завършиха без победа - равенства срещу Лийдс и Фулъм.Последният пряк двубой между Арсенал и Ливърпул завърши 1:0 в полза на Ливърпул на "Анфийлд" в края на август 2025.