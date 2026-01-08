Българската звезда в тенисазагуби на осминафиналите на турнира от сериите "АТП 250", който се провежда в Бризбън, Австралия.Двукратният първенец в надпреварата падна с 6:7, 3:6 от преминалия през квалификациите белгиецТова бе първи дуел между двамата.Белгиецът започна от квалификациите в Бризбън, надделявайки с по 2:0 сета надот Казахстан иот САЩ. На старта на основната схема той се справи и с бившия играч от "Топ 10"с разгромното 6:4, 6:2, а сега се разправи и бившия номер 3 в света за 1 час и 49 минути.С класирането си за четвъртфинал втората ракета на Белгия на сингъл при мъжете със сигурност ще подобри върховото си постижение в световната ранглиста като се очаква от понеделник е сред най-добрите 72-а в света.ще играе за място на полуфинал с американеца, който днес надигра французинас 2:0 сета.