Белгиецътотпадна на четвъртфиналите на тенис турнира от сериите "ATP 250", който се провежда в австралийския град Бризбън.Квалификантът, който стигна до тази фаза след 4 поредни двусетови победи, включително над бившия играч от "Топ 10", загуби с 3:6, 3:6 от американеца от японски произходСрещата продължи 1 час и 24 минути.Накашима не допусна пробив, а на свой ред спечели подаването на опонента си цели 3 пъти.Американецът направи едва 13 непредизвикани грешки срещу 18 за белгиеца.В битка за място на големия финал Накашима ще играе с друг американец -, който победиот Франция с 2:1 сета.