Официалната церемония "Спортист и треньор на годината на Бургас за 2025" ще се проведе на 31 януари в Културен дом НХК.Водещи на събитието ще бъдат студенти от филиала на НАТФИЗ в града.По традиция всяка година Община Бургас отличава най-успешните спортисти и техните треньори в няколко основни категории: "Спортист и треньор на годината“, "Млад талант“, "Отбор на годината“ и "Спортист с увреждания“.Съгласно утвърдения регламент, спортните клубове имат право да предлагат свои номинации по образец, като излъчват изявени състезатели или отбори с призови класирания през годината. Всеки клуб може да номинира участници в различните категории по свое усмотрение, в зависимост от структурата и дейността си.От отдел "Спорт“ са приели постъпилите от спортните клубове анкетни предложения и са ги предоставили в срок на членовете на ПКСДМД за разглеждане и попълване.Община Бургас си запазва правото да предложи и включи в крайното класиране специален приз на Общината за спортист и/или отбори.