"Спортист и треньор на годината на Бургас" ще се проведе на 31 януари
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Водещи на събитието ще бъдат студенти от филиала на НАТФИЗ в града.
По традиция всяка година Община Бургас отличава най-успешните спортисти и техните треньори в няколко основни категории: "Спортист и треньор на годината“, "Млад талант“, "Отбор на годината“ и "Спортист с увреждания“.
Съгласно утвърдения регламент, спортните клубове имат право да предлагат свои номинации по образец, като излъчват изявени състезатели или отбори с призови класирания през годината. Всеки клуб може да номинира участници в различните категории по свое усмотрение, в зависимост от структурата и дейността си.
От отдел "Спорт“ са приели постъпилите от спортните клубове анкетни предложения и са ги предоставили в срок на членовете на ПКСДМД за разглеждане и попълване.
Община Бургас си запазва правото да предложи и включи в крайното класиране специален приз на Общината за спортист и/или отбори.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.