Виктория Томова започна успешно участието си в квалификациите при жените на Откритото първенство на Австралия по тенис. 

Първата ни ракета спечели на старта на пресявките срещу американката Бернарда Пера след обрат - 1:6, 6:4, 6:0. 

Срещата продължи 1 час и 29 минути. 

Българката губеше с 1:6, 1:3, но спечели 12 от следващите 13 гейма, за да триумфира. 

Това беше втори успех за Томова в директните двубои с тази съперничка. 

В следващата фаза 18-ата поставена в схемата на квалификациите ще играе със световната номер 219 Виктория Хрунчакова от Словакия, която елиминира Сада Нехимана от Бурунди. 

До момента Томова има две поражения от две срещи с Хрунчакова.