Ливърпул среща свой кошмар във ФА Къп днес
Срещата започва в 21:45 часа българско време на стадион "Анфийлд".
Домакините са в серия от 3 поредни равенства, а гостите нямат победа вече 4 поредни срещи (3 загуби и равенство).
В директните двубои Барнзли води на "мърсисайдци" с 2 към 1 победа. За последно двата отбора играха един срещу друг точно в този турнир през далечната 2008-а година. Тогава непретенциозният тим печели с 2:1 точно на "Анфийлд". Предните две срещи са играни във Висшата лига през сезон 1997/98. Отново в Ливърпул Барнзли печелят с 1:0, а като гости падат от "мърсисайдци" с 2:3.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния двубой Ливърпул. Коефициентът за техен успех е 1.11, докато този на Барнзли - 19.00. Равенството в редовното време е оценено на 9.00.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за домакините е оценен на 1.11, докато евентуален триумф на третодивизионния тим е със ставка 31.00. Равенството е на 12.50.
