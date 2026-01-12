Футболистът от втория отбор на ЦСКА, който беше намушкан с нож, след като направил забележка на шофьор, получи специална награда "Воля за победа" на церемонията за най-добър млад спортист на България.След нея играчът застана пред микрофона на"Още в първи клас започнах. Дядо ми е бил футболист, вуйчо ми също...цялата рода", разкри той как и кой го е запалил по спорта."През миналата нова година ние празнуваме с приятели. След това тръгнахме да се прибираме всеки към своята къща, но видяхме в населеното място дрогиран, пиян шофьор да кара с несъобразена и непозволена скорост. Мина два пъти и на третия път му направихме забележка, защото минаваше близо до нас. След това той реши, че застрашаваме живота му, а ние само му направихме забележка", обяви предфутболистът, след което сподели, че е бил наръган с нож."Не, въобще не съм се замислял да спра с футбола", заяви той относно това дали е мислил за отказване от играта след премеждието."Веднага след като излязох от болницата. Борех се. Много трудно ми беше, но след всичко се върнах с високо вдигната глава.Три месеца ми трябваха, за да се възстановя. В началото на март 2025-а година започнах да тренирам с отбора", сподели Толев за за периода след злополуката и завръщането във футбола."В момента Леонардо Годой ми е любимият футболист на "червените"", отговори той на въпрос кой е играчът, на който най-много се възхищава от настоящия тим на ЦСКА, след което коментира случващото се в първия тим."Мисля, че нещата в ЦСКА вървят много добре и ще се дава повече шанс на млади момчета да играят в първия отбор".Бойко ВИТАНОВ