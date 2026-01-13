Нефтохимик би шута на Кадеду, ясно е кой ще води тима до края на сезона
"Клубът благодари много на италианския специалист за работата му и му желае здрави и успехи за в бъдеще", написаха от клуба.
Чашата на търпението на ръководството се изчерпа след тежката домакинска загуба от шампиона Левски (София) с 0:3 гейма в последния кръг на НВЛ.
Допълнително е натежала и цялостната форма на бургазлии, които са с четири поражение в последните си пет двубоя за първенство. Тимът реално загуби от всичките си основни конкуренти в тази серия - Левски, Локомотив (Авиа), Берое и ЦСКА. За капак, Нефтохимик отпадна и от "Чалъндж Къп" след поражение от Макаби (Тел Авив) с 1:3 гейма.
До края на сезона отборът ще бъде воден от спортния директор Иван Станев.
В петък от 14:30 ч. е следващият двубой за Нефтохимик от НВЛ, домакинство на Берое в зала "Бойчо Брънзов".
