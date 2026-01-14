Българският Кевин Леврони: Киро - Скалата ми измисли прякора, само Лазар Ангелов успя да постигне нещо от бодибилдинга
"Христомир покори света! Направи нещо немислимо за тогава", коментира още ветеранът, добавяйки:
"Митко Димитров се появи като фурия! Още там, където беше, се подготвяше. А сега аз на такова място работя. Надзирател съм в Централния софийски затвор.
Брендо, навремето, идваше всеки ден във фитнеса на "Славия". Седяли сме с него, както с теб сега. И сме тренирали на едно и също място".
"За първи път бях наречен "Българският Кевин Леврони" от Киро - Скалата", разкри Ламбов, който разказа няколко прелюбопитни истории, свързани с приятелството му с Кирил Вълчев, Димитър Ходжев - Крика, Любомир Димов - Лежанката и други представители на онази основополагаща ера в бодибилдинга и шоубизнеса у нас. Ламбов разкри, че е бил вербуван да се присъедини към мъжката група "Максимус" - предложение, което с охота е отклонил.
"Идея си нямаш колко пари давам за книги... Страшно много! Който чете, живее много животи. Всеки решава сам какво е щастието за него.
Не харесваш ракия, не пиеш ракия. Не харесваш чалга, не слушаш чалга. Ама ако не харесваш себе си, къде ще се дянеш, по дяволите?!", загатна Ламбов.
Повече за житейската му философия; за времената, в които всяка видеокасетка със записано състезание по културизъм се е търсела и гледала на един дъх, "без никой да гъква"; за това как се тренира на най-високо ниво без нагледни примери и с подръчни материали; за забранените стимуланти и защо те не бива да се ползват от широката аудитория любители...
Всичко това и още много, максимално полезно съдържание - от Васил Ламбов!
Биляна Дудова след историческото постижение в борбата: Трудът, желанието и дисциплината са в основата
24.11
Григор Димитров ще се готви с бивш номер 1 в света за старта на Откритото първенство на Австралия
11:54
