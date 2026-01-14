Григор Димитров излиза утре в тренировъчно занимание срещу бившия номер 1 в света Даниил Медведев. Заниманието започва в 11:00 часа местно време на "Rod Laver Arena".
Утре от 05:30 часа ще станат ясни и съперниците на двамата на Откритото първенство на Австралия. Тогава ще бъде теглен жребият за основната схема.
Миналият сезон Димитров се оттегли поради контузия още на старта на надпреварата.
За подготовка за Откритото първенство на Австралия двамата използваха турнира в Бризбън, провел се през миналата седмица. В него Димитров загуби на осминафинал, а Медведев спечели трофея.
Руснакът води с 8 към 3 победи в директните срещи с българина при професионалистите по отношение на официалната статистика.
Григор Димитров ще се готви с бивш номер 1 в света за старта на Откритото първенство на Австралия
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Facebook: ATP Tour
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Още от категорията
/
Българският Кевин Леврони: Киро - Скалата ми измисли прякора, само Лазар Ангелов успя да постигне нещо от бодибилдинга
12:30
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.