Халфът Никола Атанасов се завърна в Нефтохимик и отново ще защитава цветовете на "шейховете" през протлетния полусезон в Югоизточната Трета лига, видя Burgas24.bg.

Роденият през 2005 година полузащитник започва да се занимава с футбол в Черноморец, като в последствие преминава през школите на Славия и Септември (София).

Първите му изяви в мъжкия футбол са с екипа на Левски-Раковски.

От 2023 до началото на 2025 г. е част от мъжкия отбор на Нефтохимик.

През есенния полусезон на шампионата в Трета лига носеше екипа на Созопол.

Атанасов е вторият нов футболист, представен от ръководството на "зелените" през последните 24 часа, след като вече бе обявено привличането и на Христо Георгиев.