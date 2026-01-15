Георги Чиликов бе избран за "Треньор на годината" в Русе, видя ФОКУС.Бургазлията спечели безапелационно анкетата, след като воденият от него Дунав помита всичко по пътя си във Втора лига и е убедителен лидер в таблицата преди пролетния полусезон. "Драконите" изпратиха страхотна есен и към момента са първи в класирането, на шест точки от втория Фратрия. Отборът на Чиликов спечели 15 от 17-е си двубоя, а във всичките си мачове е допуснал едва четири попадения във вратата си.Наградата си бившият нападател получи на церемонията "Спортист на годината 2025", която се проведе в града, а част от нея станаха и други бургаски имена.Световният шампион в K-1 World MAX и многократен шампион от различни международни турнири Стоян Копривленски връчи наградата на класиралата се на трето място Юлияна Янева, което е световна вицешампионка по борба.На 12-кратния шампион на България по кикбокс, треньор, един от учредителите на Българската ММА федерация и представител на Bulgarian Fight Agency Теодор Карастоянов, се падна честта на връчи отличието на четвъртия в класацията - Иван Банчев, европейски шампион по стрелба с лък.Карастоянов е в основата и на провеждането на най-успешните и мащабни К1 и ММА събития през последните три години в страната ни – GLORY и BRAVE CF, които се проведоха в Бургас.За най-добър спортист на Русе за 2025 г. бе избран осемкратният европейски шампион по бокс и бронзов медалист от Световното за мъже Радослав Росенов.