Още в първия ден на Държавното първенство по спортна стрелба отборът на Спортен стрелкови клуб "Бургас“, в дисциплината дуо пушка 10 м. до 18 години, в състав Марина Друмева и Радослав Додов, стана републикански шампион.Те убедително победиха на полуфинала отбора на "Снайпер" - Силистра с 12:0, а на финала триумфираха с 12:4 срещу "Тракия" - Пловдив.