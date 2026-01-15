Григор Димитров ще е единственият ни представител в мъжката част на основната схема на Откритото първенство на Австралия.
Бившият номер 3 в света обаче нямаше късмет при жребия, а от ФОКУС решихме да направим преглед на кариерата на първия опонент на световния номер 44 - Томас Махач от Чехия.
Актуалният 35-и в света е стигал до рекордното за него 20-о място в ранкинга през миналия март, но след това контузии го оставят извън игра, подобно на Димитров.
Висок е 183 см и е на 25 години.
През миналия сезон спечели първата си титла при професионалистите. Това се случи на силния "АТП 500" турнир в Акапулко през февруари, а на Олимпийските игри в Париж, година по-рано, триумфира със златния медал при смесените двойки заедно с Катаржина Синякова.
Чехът има победи над легендата Новак Джокович, световния номер 1 Карлос Алкарас и над бившия лидер в ранглистата Анди Мъри.
През 2024-а година се игра единственият дуел между Димитров и Махач. Той бе на турнира във Виена като в осминафиналите чехът печели с 6:7(5), 6:4, 6:3.
Махач е спечелил над 5.6 милиона долара от наградни фондове по турнири. В професионалната си кариера той има 72 победи и 60 загуби.
На Откритото първенство на Австралия достига до трети кръг в последните две издания като това са най-големите му успехи в първия за годината турнир от Големия шлем.
Опонентът на Григор Димитров е настоящ олимпийски шампион!
© Facebook: ATP Tour
