Григор Димитров на старта на основната схема на Откритото първенство на Австралия, се класира за финала на тенис турнира от сериите "ATP 250", който се провежда в Аделаида.
Поставеният под номер 8 в основната схема шокира един от фаворитите за трофея и 2-и в схемата Томи Пол от САЩ след успех с обрат - 2:6, 6:3, 6:3.
Двубоят продължи 1 час и 53 минути.
35-ият в света Махач направи 8 аса срещу 3 за противника му.
Чехът записа ужасяващите 39 непредизвикани грешки, но въпреки това стигна до ценната победа.Тя е негова трета над този съперник от четири срещи помежду им.
В битка за титлата в Аделаида Махач ще играе със спечелилия измежду лидера в схемата Алехадро Давидович-Фокина от Испания и французина Юго Умбер.
Съперникът на Григор Димитров шокира фаворит и стигна финала в Аделаида
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Facebook: ATP Tour
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още от категорията
/
Българският Кевин Леврони: Киро - Скалата ми измисли прякора, само Лазар Ангелов успя да постигне нещо от бодибилдинга
14.01
Григор Димитров ще се готви с бивш номер 1 в света за старта на Откритото първенство на Австралия
14.01
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.