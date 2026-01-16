Несебър започна подготовка с 19 футболисти, обяви седем контроли
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Към заниманията трябва да се присъединят Калоян Недев и Ангел Недев, които идват от Бургас спорт. В състава пък се завърна Никола Гелин, след като за последно бе в Спортист (Своге). Очакват се и още футболисти да подсилят отбора в битката за първото място в Югоизточната Трета лига.
Президентът на клуба Недялко Москов обяви целта – влизане във Втора лига. Все пак той подчерта, че това не трябва да стане на всяка цена, а по-важното за клуба е да бъде изграден перспективен отбор, който да се развива и да вдига нивото си.
От тима обявиха и седем контроли по време на зимната подготовка. Първата от тях е на 24 януари срещу втория отбор на Черноморец.
Местата на провеждане и началните часове на контролите ще бъдат уточнени допълнително.
Контролите на Несебър по време на зимната подготовка:
15.01. Първа тренировка (14:00 часа)
24.01. Несебър – Черноморец II
28.01. Несебър – Ямбол
31.01. Несебър – Хасково
04.02. Несебър – Спартак (Пд)
07.02. Несебър – Нефтохимик
11.02. Несебър – Черно море II
14.02. Несебър – Лудогорец III
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.