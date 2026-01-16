ОФК Несебър започна зимна подготовка, а старши треньорът Мирослав Косев изведе 19 футболисти на първата тренировка.Към заниманията трябва да се присъединят Калоян Недев и Ангел Недев, които идват от Бургас спорт. В състава пък се завърна Никола Гелин, след като за последно бе в Спортист (Своге). Очакват се и още футболисти да подсилят отбора в битката за първото място в Югоизточната Трета лига.Президентът на клуба Недялко Москов обяви целта – влизане във Втора лига. Все пак той подчерта, че това не трябва да стане на всяка цена, а по-важното за клуба е да бъде изграден перспективен отбор, който да се развива и да вдига нивото си.От тима обявиха и седем контроли по време на зимната подготовка. Първата от тях е на 24 януари срещу втория отбор на Черноморец.Местата на провеждане и началните часове на контролите ще бъдат уточнени допълнително.Контролите на Несебър по време на зимната подготовка:. Първа тренировка (14:00 часа). Несебър – Черноморец II. Несебър – Ямбол. Несебър – Хасково. Несебър – Спартак (Пд). Несебър – Нефтохимик. Несебър – Черно море II. Несебър – Лудогорец III