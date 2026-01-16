Сподели Сподели
ОФК Несебър започна зимна подготовка, а старши треньорът Мирослав Косев изведе 19 футболисти на първата тренировка.

Към заниманията трябва да се присъединят Калоян Недев и Ангел Недев, които идват от Бургас спорт. В състава пък се завърна Никола Гелин, след като за последно бе в Спортист (Своге). Очакват се и още футболисти да подсилят отбора в битката за първото място в Югоизточната Трета лига.

Президентът на клуба Недялко Москов обяви целта – влизане във Втора лига. Все пак той подчерта, че това не трябва да стане на всяка цена, а по-важното за клуба е да бъде изграден перспективен отбор, който да се развива и да вдига нивото си.

От тима обявиха и седем контроли по време на зимната подготовка. Първата от тях е на 24 януари срещу втория отбор на Черноморец.

Местата на провеждане и началните часове на контролите ще бъдат уточнени допълнително.

Контролите на Несебър по време на зимната подготовка:

15.01. Първа тренировка (14:00 часа)

24.01. Несебър – Черноморец II

28.01. Несебър – Ямбол

31.01. Несебър – Хасково

04.02. Несебър – Спартак (Пд)

07.02. Несебър – Нефтохимик

11.02. Несебър – Черно море II

14.02. Несебър – Лудогорец III