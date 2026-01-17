Нeфтохимик 2010 (Бургас) е първият финалист в турнира за Купата на България по волейбол за мъже.Тимът срази пловдивския Локомотив Авиа с 3:1 (27:25, 25:20, 17:25, 25:21) гейма в първия полуфинал, в надпреварата, която се провежда в зала "СамЕлион" в Самоков.В битка за трофея Нефтохимик ще игра с победителя от двубоя между ЦСКА и Пирин (Разлог).Владимир Станков, Жулиен Георгиев, Тодор Вълчев, Кристиян Алексов, Ивайло Дамянов, Кирил Колев - Мартин Иванов-либеро (Димитър Дулчев)Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ: Дмитро Долгополов, Ади Османович, Калоян Балабанов, Рикардо Жуниор, Стефан Чавдаров, Мартин Кръстев - Симеон Добрев-либеро (Ясен Петров-либеро, Любослав Телкийски, Димитър Василев)