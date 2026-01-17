Нефтохимик 2010 Бургас е първият финалист в турнира за Купата на България по волейбол
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: VC Neftochimic Burgas/НВЛ
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Тимът срази пловдивския Локомотив Авиа с 3:1 (27:25, 25:20, 17:25, 25:21) гейма в първия полуфинал, в надпреварата, която се провежда в зала "СамЕлион" в Самоков.
В битка за трофея Нефтохимик ще игра с победителя от двубоя между ЦСКА и Пирин (Разлог).
СЪСТАВИ:
ЛОКОМОТИВ АВИЯ: Владимир Станков, Жулиен Георгиев, Тодор Вълчев, Кристиян Алексов, Ивайло Дамянов, Кирил Колев - Мартин Иванов-либеро (Димитър Дулчев)
Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ
НЕФТОХМИК 2010: Дмитро Долгополов, Ади Османович, Калоян Балабанов, Рикардо Жуниор, Стефан Чавдаров, Мартин Кръстев - Симеон Добрев-либеро (Ясен Петров-либеро, Любослав Телкийски, Димитър Василев)
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.