е новият носител на Купата на България по волейбол при мъжете. Бургаският тим надвис 3:1 гейма(27:25, 25:19, 19:25, 25:20) на финала в Самоков. Големият мач бе наблюдаван на живо от националния ни селекционерНай-резултатен за победителите бесъс 17 точки, докатодобави 13 точки (1 ас).Така възпитаниците на Иван Станев донесоха 6-и такъв трофей в клубната витрина, а успехът им гарантира участие в турнира за Купата на ЦЕВ.