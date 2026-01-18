Сподели Сподели
Нефтохимик 2010 е новият носител на Купата на България по волейбол при мъжете. Бургаският тим надви Пирин Разлог с 3:1 гейма(27:25, 25:19, 19:25, 25:20) на финала в Самоков. Големият мач бе наблюдаван на живо от националния ни селекционер Джанлоренцо Бленджини.

Най-резултатен за победителите бе Ади Османович със 17 точки, докато Рикардо Жуниор добави 13 точки (1 ас).

Така възпитаниците на Иван Станев донесоха 6-и такъв трофей в клубната витрина, а успехът им гарантира участие в турнира за Купата на ЦЕВ.