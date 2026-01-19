По-рано днес бургаският тим надви Пирин Разлог в Самоков с 3:1 гейма.
"Поздравления за моите момчета. Казах им "Вие сте бойци. Финалите винаги са трудни. Купата я прибираме обратно в Бургас. Като пътувахме за Самоков, само трима-четирима освен мен вярваха, че ще я спечелим. Бяхме отписани за Купата на България. Но момчетата показаха във всеки един мач как израстват, благодаря им за което. Благодаря и за специалното отношение – с уважение към мен. Тази купа е за нашите фенове. Дано да върнем онези моменти, с които пълнехме зала "Младост“. Надявам се тя да е готова до 20 дни. Нашата професия е волейбол. Това, което тренират, това трябва да правят на игрището. За мен лично днес не показаха това, което могат, но пък показаха достатъчно, за да победят отбора на Пирин. Затова им казах "Пичове, спечелихме Купата, прибираме си я в Бургас, но в петък имаме мач. Искам да се обърна и към онези драскачи в мрежите. За 25 дни какво ли не прочетоха момчетата в социалните мрежи за себе си и за ръководството. Сега тези хора трябва да си починат една-две седмици, защото ние сме носители на Купата на България", заяви Станев, който има 6 Купи на страната - 5 като играч и 1 като треньор.
