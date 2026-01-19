Президентът на Нефтохимик: Когато няма резултати, трябва да има промяна
Трофеят бе под №32 за президента на клуба Огнян Томов, който разбираемо бе сред най-щастливите хора.
"Когато няма резултати, трябва да има промяна. Точно за една вечер - след загубата от Левски в Бургас, взех решението да назнача на поста старши треньор Иван Станев", заяви Томов пред телевизионните камери след двубоя.
"Когато след тези загуби, които понесохме ние, не вземеш решение, тогава се оставяш да се носиш на течението и може би много рано щяхме да си бъдем в Бургас", добави той.
"Напълно заслужавахме да спечелим Купата на България. Поздравявам момчетата. Но сега ни предстои много работа, за да играем поне на още един финал. Вече няма какво да загубим, можем само да спечелим. Искам да поздравя и отбора на Пирин, който и без Мариян Наков игра много добър волейбол", добави президентът на Нефтохимик.
