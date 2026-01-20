Най-добрият български тенисист -, приключи безславно участието си в първия за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на Австралия. 34-годишният хасковлия претърпя загуба в първи кръг от чехас 6:4, 6:4, 6:3 за 107 минути игра.Българинът, който заема 45-а позиция в света, записа 11 аса, с 10 по-малко от 25-годишния му опонент. Махач, който е 24-ти в световната ранглиста, допусна само 1 двойна грешка, докато Гришо сбърка 4 пъти.Димитров спечели 9 от 24 разигравания на свой втори сервис и не успя да запише пробив в нито една от 4-те открили му се възможности.Съперник на Махач в следващия кръг ще бъде Стефанос Циципас от Гърция или Шинтаро Мочизуки от Япония.