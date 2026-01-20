Сподели Сподели
Втората контрола на Черноморец от зимната подготовка на тима ще се изиграе в Българово, а не както бе предварително планувано - в Обзор, научи ФОКУС.

Срещата е предвидена за събота от 14:30 ч.

"Акулите" вече изиграха една проверка, в която разбира Созопол с 5:0.

След мача с Фратрия за момчетата на Иван Колев предстоят още две проверки. Първата е на 28-ми януари срещу Черно море, а след това бургазлии ще се изправят срещу отбора на Севлиево на 7 февруари. 

В момента тимът е на подготвителен лагер в Сливен.

Първенството във Втора лига се подновява в уикнеда 15-17 февраури, като първият двубой за Черноморец е домакинство срещу Миньор (Перник) на 15 февруари (събота).