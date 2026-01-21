Волейболният Нефтохимик спечели своята шеста Купа на България преди броени дни на финалния турнир в Самоков. Бургазлии направиха страхотни мачове и заслужено вдигнаха трофея. С основна заслуга за успеха е капитанът Калоян Балабанов, който след два загубени финала, най-накрая успя да вдигне ценното отличие. Той вече имаше един финал с Нефтохимик през 2022 г., а през миналата стигна до спора за златото и с тима на Монтана.Ето какво сподели 27-годишният волейболист пред официалния сайт на клуба.– Благодаря много! Казах си "Eто, след три опита най-накрая успя“. Определено е удовлетворение за мен.– Купата на България и шампионатът са две различни надпревари. В този турнир всичко се решава в 1 мач. Приликата в отборите е, че успяхме както тогава, така и сега, да създадем един хубав колектив, който за мен е ключов в много моменти.– Не, не съм го изживявал друг път. Наистина изживяхме нещо немислимо за една седмица. Радвам се, че успяхме отново да си повярваме.– Беше труден един месец. Но ще кажа, че нито за миг отборът не се е разединил. Останахме сплотени и знаехме, че ще излезем от тази ситуация.– Не, опитвам се да съм до всеки един в труден момент. Същото е и в обратната посока.– Обичам да слушам музика.– Още след мача с Берое. Там усетих, че отборът се е събудил и е гладен за успехи.– Може би моментът да успееш да възстановиш след тежка битка (каквато несъмнено бяха всички мачове) и да излезеш за нова на следващия ден.– Нямаме търпение да се завърнем в зала "Младост“, едно невероятно съоръжение. Бих казал на феновете да продължават да ни подкрепят, защото без тях би ни било много трудно. А ние ще се опитваме във всеки един мач да даваме повече от 100% от себе си и да ги радваме с успехи. Само Нафта!