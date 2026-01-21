Калоян Балабанов: И за миг не се разединихме, за седмица изживяхме нещо немислимо
Ето какво сподели 27-годишният волейболист пред официалния сайт на клуба.
- Капитане, честита Купа на България – какво си каза или си помисли в момента на последната точка във финала срещу Пирин (Разлог)?
– Благодаря много! Казах си "Eто, след три опита най-накрая успя“. Определено е удовлетворение за мен.
– Каква е разликата и приликата между триумфа в Самоков и шампионската титла през 2023-а, както и в отборите от тогава и сега – като изключим твоето завръщане наред със Симеон Добрев и Любослав Телкийски?
– Купата на България и шампионатът са две различни надпревари. В този турнир всичко се решава в 1 мач. Приликата в отборите е, че успяхме както тогава, така и сега, да създадем един хубав колектив, който за мен е ключов в много моменти.
– Преминавал ли си в друг момент от кариерата си такава амплитуда в емоциите, както сега от неделя до неделя – от загубата от Левски в Бургас до вдигането на купата в Самоков, и как си го изживявал?
– Не, не съм го изживявал друг път. Наистина изживяхме нещо немислимо за една седмица. Радвам се, че успяхме отново да си повярваме.
– Как се чувствахте в отбора след загубата от Левски?
– Беше труден един месец. Но ще кажа, че нито за миг отборът не се е разединил. Останахме сплотени и знаехме, че ще излезем от тази ситуация.
– Има ли хора, с които говориш повече, които надъхваш по някакъв начин?
– Не, опитвам се да съм до всеки един в труден момент. Същото е и в обратната посока.
– А как се надъхваш ти самият?
– Обичам да слушам музика.
– В кой момент в Самоков си помисли, че имате сили да успеете?
– Още след мача с Берое. Там усетих, че отборът се е събудил и е гладен за успехи.
– Кой беше най-трудният момент според теб в турнира за Купата на България?
– Може би моментът да успееш да възстановиш след тежка битка (каквато несъмнено бяха всички мачове) и да излезеш за нова на следващия ден.
– Какво би казал на феновете по повод завръщането ви в зала "Младост“, което обяви Иван Станев и очакванията сега за първенството – на фона на спечелената Купа на България?
– Нямаме търпение да се завърнем в зала "Младост“, едно невероятно съоръжение. Бих казал на феновете да продължават да ни подкрепят, защото без тях би ни било много трудно. А ние ще се опитваме във всеки един мач да даваме повече от 100% от себе си и да ги радваме с успехи. Само Нафта!
