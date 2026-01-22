елиминира на старта на Откритото първенство на Австралия по тенис при мъжете българската звезда Григор Димитров, се класира за трети кръг в тазгодишната надпревара.
Шампионът от турнира в Аделаида, провел се седмица преди първия за годината турнир от Големия шлем, надделя с 6:4, 3:6, 7:6(5), 7:6(5) над бившия финалист в Мелбърн и екс номер 3 в световната ранглиста Стефанос Циципас от Гърция.
Двубоят продължи 3 часа и 7 минути.
Гръкът сервира страхотно, осъществявайки цели 24 аса, но направи и 52 непредизвикани грешки срещу едва 38 за Махач, който вече има две победи от две срещи с Григор Димитров и първа победа от дебютен мач с Циципас при професионалистите.
В следващата фаза Махач, който вече е с цели 7 поредни победи и е непобеден през сезон 2026, ще играе с 5-ия в схемата Лоренцо Музети от Италия, който все още няма загубен сет от старта на Australian Open.
Палачът на Григор Димитров в Мелбърн срази и Стефанос Циципас
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Tennis Chanel
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още от категорията
/
Българският Кевин Леврони: Киро - Скалата ми измисли прякора, само Лазар Ангелов успя да постигне нещо от бодибилдинга
14.01
Григор Димитров ще се готви с бивш номер 1 в света за старта на Откритото първенство на Австралия
14.01
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.