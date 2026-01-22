е с положителна допинг проба, разкрива Международната агенция за тестване. Тя датира от 17 август 2016-а по време на Олимпийските игри в Рио де Жанейро и е за веществото остарин.Анализът е повторен и е по нова методика, уточнява организацията. Пробите са били отрицателни при първоначалния анализ, но са повторно проверени заради технологичния напредък. Българката може да поиска анализ на Б-пробата си, а случаят предстои да бъде разгледан от Спортния арбитражен съд.На Игрите през 2016-а Лалова-Колио бягаше на 200 метра и завърши осма. Тя прекрати кариерата си през 2024 година след Европейското първенство.