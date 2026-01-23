ОФК Несебър ще стане сателит на Левски, ако отборът успее да се класира във Втора лига, съобщиха "делфините"В момента президентът на клуба Недялко Москов е в Белек, където на подготвителен лагер са и "сините".Там е и треньорът от детско-юношеската школа на ОФК Несебър Трайо Грозев, който е на едноседмична специализация при старши треньора на Левски Хулио Веласкес. Бившият таран работи с подрастващите таланти на клуба от курортния град, родени през 2012 и 2016 година. По време на специализацията си той получава специално внимание от испанския треньор на Левски, който отделя време за разговори по различни футболни теми и споделя детайли от съвременния тренировъчен процес, методиката на работа и изискванията към младите футболисти."Ръководството на ОФК Несебър изказва искрени благодарности към ръководството на Левски в лицето на Наско Сираков и Даниел Боримиров, както и към треньорския щаб на "сините“ за топлото посрещане, професионалното отношение и оказаното съдействие във всяко отношение. В бъдеще ОФК Несебър и Левски ще развиват още по-тясно сътрудничество. При евентуално влизане на "делфините“ във Втора лига, столичният клуб ще преотстъпва свои футболисти на ОФК Несебър, като част от партньорството между двата клуба и общата им визия за развитие на младите български таланти", пишат от клуба.