Несебър ще взима играчи от Левски, ако се завърне във Втора лига
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ОФК Несебър
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
В момента президентът на клуба Недялко Москов е в Белек, където на подготвителен лагер са и "сините".
Там е и треньорът от детско-юношеската школа на ОФК Несебър Трайо Грозев, който е на едноседмична специализация при старши треньора на Левски Хулио Веласкес. Бившият таран работи с подрастващите таланти на клуба от курортния град, родени през 2012 и 2016 година. По време на специализацията си той получава специално внимание от испанския треньор на Левски, който отделя време за разговори по различни футболни теми и споделя детайли от съвременния тренировъчен процес, методиката на работа и изискванията към младите футболисти.
"Ръководството на ОФК Несебър изказва искрени благодарности към ръководството на Левски в лицето на Наско Сираков и Даниел Боримиров, както и към треньорския щаб на "сините“ за топлото посрещане, професионалното отношение и оказаното съдействие във всяко отношение. В бъдеще ОФК Несебър и Левски ще развиват още по-тясно сътрудничество. При евентуално влизане на "делфините“ във Втора лига, столичният клуб ще преотстъпва свои футболисти на ОФК Несебър, като част от партньорството между двата клуба и общата им визия за развитие на младите български таланти", пишат от клуба.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.