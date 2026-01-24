Созопол победи Нефтохимик с 1:0 в контролна среща, предаде репортер на Burgas24.bg.Двубоят се игра на тежкия терен на "Арена Созопол" пред около 100-ина зрители.Първото полувреме бе равностойно. Двата състава предложиха много битка и малко голови положения. В крайна сметка след 45 минути съперниците се оттеглиха на почивка при резултат 0:0.През втората част двамата треньори, съответно Димчо Ненов на Нефтохимик и Петър Кюмюрджиев на Созопол, направиха много промени, които малко или много раздвижиха двубоя. В 75-ата минута домакините изпуснаха най-чистото си положение. Все пак след разбъркване в наказателното поле на "шейховете" топката се оказа в ръцете на вратаря им Величков. Секунди по-късно "зелените" пък пропуснаха своята най-добра ситуация в срещата. След центриране отдясно Мирошник отправи много добър параболичен удар с глава, но топката кацна на напречната греда. В последните секунди на двубоя Созопол получи дузпа. С изпълнението се нагърби ветеранът Диян Молдованов, чието изпълнение в долния десен ъгъл на вратата бе усетено от вратаря на Нефтохимик, но все пак топката се оплете в мрежата за 1:0.За "небесносините" това бе втора победа в контролите след 6:1 срещу Българово в първата проверка и 0:5 от Черноморец (Бургас) във втората. От своя страна "шейховете" все още нямат успех в проверките си. В първия си контролен двубой момчетата на Димчо Ненов завършиха 1:1 със състава на Ямбол.На 31 януари за Созопол предстои последна контрола - срещу Димитровград, докато в сряда Нефтохимик се изправя срещу Берое.