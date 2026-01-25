Арсенал - Манчестър Юнайтед е идеалната реклама на английския футбол
"Артилеристите" са начело в таблицата с 50 точки, на 4 пред Манчестър Сити, който вчера надигра Уулвърхемптън след 2:0. Головата разлика на лондончани е 40:14, което е най-здравата отбрана в първенството. Отборът записа две равенства в последните два кръга, в които не вкара гол - 0:0 при домакинството на Ливърпул и същия резултат срещу Форест в Нотингам. На останалите 3 фронта Арсенал бе успешен - 4:1 на 11 януари във ФА Къп над Портсмут, 3 вечери по-късно 3:2 при гостуването на Челси в първия полуфинал за Купата на лигата и 3:1 в Милано на 20 януари с Интер в Шампионска лига. Макс Доуман е в лазарета заради проблем в глезена, а Рикардо Калафиори и Пиеро Инкапие ще минат късен фитнес тест.
"Червените дяволи" вече са с Майкъл Карик, който дебютира като временен мениджър миналата събота по впечатляващ начин. Тогава отборът надигра Манчестър Сити в градското дерби за крайното 2:0 на "Олд Трафорд". Днешните гости ще имат двубои само в първенството до края на сезона, защото отпаднаха както от Купата на лигата, така и от ФА Къп, а в евротурнирите не участват. Головата разлика на състава е 38:32, който е 5-и в моментното подреждане и дори при равенство днес ще измести четвъртия Ливърпул, имащ една точка повече, но головото съотношение на "червените" е по-скромно. Липсващите за Юнайтед днес ще са: Матайс де Лихт, който продължава да лекува гърба си и Джошуа Зиргзее.
В първия кръг през лятото Арсенал спечели в Манчестър с 1:0.
Palmsbet.com дава 1.60 за домакините, ремито е оценено на 4.20, а двойката - 5.33. Bethub.bg котира успех за Арсенал на 1.55, хиксът е 4.50, а победа за Манчестър Юнайтед - 5.75.
