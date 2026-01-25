Италианският гранд Лацио е изпратил конкретна оферта за младия халф на ЦСКА 1948, съобщиха от страницата transferibg в Instagram.Предложението е седемцифрено, което означава, че "римските орли" са предложили поне 1 милион евро или около 2 милиона лева за таланта.Интерес към 17-годишния талант проявяват и други клубове от Италия, но "орлите" са с една крачка напред в битката за подписа на българина.17-годишният самоковец е висок 180 см.Той е юноша на Левски, но още в тогавашния му период преминава в школата на ЦСКА 1948, където стига до първия тим на втория във временното класиране на Първа лига.През настоящата кампания Бойчев има 13 мача и 1 гол в Първа лига за ЦСКА 1948, а освен това има и 2 мача в турнира за Купата на България за столичани.