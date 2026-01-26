Нефтохимик с много изненади за феновете за домакинството срещу Пирин (Разлог)
Двубоят е в зала "Бойчо Брънзов“ в петък, 30 януари. Срещата от 18:30 ч. е от 14-ия кръг на първенството на страната.
Мачът ще е повторение на финала от турнира за Купата на България, спечелен от бургазлии с 3:1 гейма в Самоков.
Нефтохимик ще преследва 9-а победа шампионата, бранейки четвъртото място в таблицата от преследвача Берое. Разложани пък ще искат да се върнат на пътя на успеха след загубата от шампиона Левски преди два дни. В момента тимът на Благовест Катранджиев е на 7-мо място в класирането с баланс 7-7, водейки битка за 6-ата позиция с другия бургаски тим - Дея.
От своя страна домакините са подготвили много изненади за своите фенове.
Привържениците ще имат възможност да се сдобият с рекламно шалче със снимката на отбора с Купата на България. Освен това ще има топки с автографите на целия тим.
След края на срещата всеки желаещ може да се снима с Купата на България и с избран от него волейболист пред рекламното пано на отбора.
Също така феновете могат да получат и автограф на рекламното шалче, за който специално за целта върху плата е оставено място.
