Контролната среща между Нефтохимик и Загорец (Нова Загора) ще се изиграе в бургаския кв. "Ветрен", разбра Burgas24.bg.Локацията е избрана предвид това, че към края на седмицата се очаква влошаване на метеорологичните условия, а игрището, където ще се проведе мача е с изкуствена настилка.За "шейховете" това ще бъде контрола №3 след проверките срещу Ямбол и Созопол. Вчера "зелените" трябваше да се изправят в спаринг срещу Берое в Сливен, но мачът пропадна. След двубоя за Нефтохимик предстоят още две срещи - срещу втория отбор на Черно море на 4 февруари и срещу Несебър три дни по-късно.За Загорец пък това ще бъде последна проверка от подготовката на тима. До момента играчите на Мирослав Миндев победиха юношите на Берое (U19) със 7:4 и загубиха от Хасково с 1:3.Седмица след контролата с Нефтохимик, на 7 февруари (събота) от 14:00 ч., е първият официален двубой за тима от Нова Загора, а именно сблъсък срещу Созопол от 1/2-финалите за Купата на АФЛ."Шейховете" пък подновяват сезона в Югоизточната Трета лига с мач срещу Атлетик (Куклен) на 14 февурари. Мачът е от 14:00 ч. на ст. "Лазур".