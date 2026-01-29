Димитър Николов прие в сградата на Общината носителите на Купата на България по волейбол за мъже от Нефтохимик, предаде репортер на ФОКУС.
От своя страна старши треньорът на "шейховете" Иван Станев, който е и председател на Комисията по спорт към ОбС Бургас връчи на градоначалника фланелка на отбора с №1.
"Нефтохимик се завърна до нива, с които бяхме свикнали през последните години. И като град домакин, и като един от големите спонсори на клуба Нефтохимик ние се гордеем с вашите успехи. И съм убеден, че в тази конфигурация – ръководство, състезатели, треньор и екип, ще продължите да ни радвате и се надявам и на следващия рубеж да победим", заяви в обръщението си към волейболистите Димитър Николов.
От своя страна президентът на Нефтохимик Огнян Томов благодари на Общината за постоянната подкрепа към клуба.
На събитието стана ясно още, че през следващия месец ще бъде гласувана премия за носителите на Купата на стойност 20 000 евро.
Димитър Николов отправи предизвикателство към ръководството на Нефтохимик в идеята да се създаде женско направление на волейболния клуб и подчерта, че Общината е готова да помогне със средства и в тази посока.
Бе изкоментирана и идеята "Арена Бургас" отново да приеме турнир от Лигата на нациите догодина.
Кметът на Бургас посрещна носителите на Купата от Нефтохимик
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.