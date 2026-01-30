Българин ще играе за трофея на Откритото първенство на Австралия по тенис!
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© БФ Тенис
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
17-годишният българин и Конър Дойг (Република Южна Африка) се наложиха в полуфинален сблъсък срещу Марк Себън (Великобритания) и Кирил Филаретов (Русия) с 6:3, 4:6, 10-6.
Срещата продължи 1 час и 12 минути.
В спора за трофея в Австралия Димитър Кисимов и Конър Дойг ще се изправят срещу представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз.
Кисимов стига финал в дебюта си на турнири от Големия шлем при подрастващите! На сингъл 25-ият в света в момента загуби в първи кръг след загуба с 1:2 сета от опонент от Африка.
Така България отново има финалист на мейджър турнир след изцяло българския финал на US Open през есента между световния номер 1 при подрастващите Иван Иванов и Александър Василев!
През миналия сезон Иванов спечели и трофея на "Уимбълдън" за младежите.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.