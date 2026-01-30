Европейското отборно първенство се провежда за втора поредна година на кортовете на ТК “Авеню".Отборът на България, представен от Микаел Иванов ТК "Каратанчева", Николай Николов - ТК “Авеню", и Ивелин Василев ТК "Авеню" записа прекрасна победа срещу отбора на Полша.След разменени по една победа на сингъл нашите влязоха в решаващ мач на двойки.Двойката Василев-Николов игра сърцато от първата до последната минута на двубоя и записа победа с 6:3 6:7(6) 10:7.Така малките лъвчета с капитан Георги Йорданов се класираха в сблъсък за място на финала. Той ще ги противопостави срещу сръбския национален отбор, а победителят ще се класира автоматично за финалите в Съндерланд, Англия.