Световният номер 4 в мъжкия тенис -, се класира за своя 11-и финал на Откритото първенство на Австралия. 38-годишният сърбин победи световния номер 2на полуфинал с 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 за 4 часа и 12 минути игра.Балканецът реализира 12 аса, с 14 по-малко от 24-годишния си опонент. Синер, който спечели надпреварата през миналата година, допусна 2 двойни грешки, докато Ноле сбърка 3 пъти.Джокович спечели 24 от 47 разигравания на свий втори сервис и проби противника си 3 пъти, като в същото време отрази 16 от 18 възможности за брейк точка на Синер.Така в неделя Новак ще играе срещуна финал, като за последно сърбинът стигна тази фаза през 2023 г. Новак има 10 титли от този турнир и никога не е губил финал.