спечели домакинството си нас 3:0 гейма (25:16, 25:21, 25:20) в мач от 14-и кръг на мъжкото ни волейболно първенство, предаде репортер на Burgas24.bg.Над всички за бургазлии бес 18 точки (3 аса), докатодобави 13 точки. За гостите най-резултатен бес 11 точки.Играчите насе намират на 4-то място във временното класиране с 9 победи и 4 загуби, докато момчетата наса на осма позиция с 6 победи и 7 поражения.Ръководството на домакините бе подготвило изненади за своите фенове по случай спечелването на Купата на България, именно срещу Пирин (Разлог). Преди началото на двубоя волейболистите на домакините хвърлиха малки топки с автографи в публиката, а след срещата всички желаещи фенове имаха възможност да се снимат с трофея или с някой от играчите на "шейховете".Нефтохимик поведе с 5:3 в началото на срещата след успешна блокада на капитана Балабанов. Треньорът на гостите взе първия таймаут при 4:8 след ас на Кръстев. Домакините преполовиха гейма след грешка от сервис на Пирин - 13:8. След контра на Жуниор бургазлии поведоха с 19:13, а Благовест Катранджиев използва ново прекъсване. “Шейховете" останаха концентрирани и затвориха първата част при 25:16.Вторият гейм започна равностойно като никой от отборите не успя да дръпне в резултата. Все пак след дълго разиграване Пирин поведе с 10:7, а Иван Станев взе първото си прекъсване в двубоя. След четири поредни точки домакините изравниха за 12:12, а този път таймаут поиска Благовест Катранджиев. След контра атака на Долгополов бургазлии поведоха с 15:13. Ас на украинеца направи резултата 18:15, което провокира ново спиране на играта за гостите. След блокаут на Балабанов Нефтохимик затвори втората част при 25:21 и поведе с 2:0.Гостите дръпнаха с 5:2 в началото на третия гейм след мощна атака на Мариян Наков, а старши треньорът на бургазлии взе прекъсване. Ас на Мартин Кръстев и успешна блокада направи преднината на Пирин само точка при 9:8. Блок на Жуниор изравни резултата при 12:12. След страхотна блокада “шейховете" поведоха с 18:16, а след това и при 21:17. До края домакините не допуснаха изненада и ззатовриха третата част при 25:20.В следващия кръг момчетата на Иван Станев почиват, докато Пирин отново гостува в Бургас, този път на Дея спорт.