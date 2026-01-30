Нефтохимик отново би Пирин (Разлог), този път с 3:0 за първа домакинска победа за 2026 г.
Над всички за бургазлии бе Ади Османович с 18 точки (3 аса), докато Калоян Балабанов добави 13 точки. За гостите най-резултатен бе Мариян Наков с 11 точки.
Играчите на Иван Станев се намират на 4-то място във временното класиране с 9 победи и 4 загуби, докато момчетата на Благовест Катранджиев са на осма позиция с 6 победи и 7 поражения.
Ръководството на домакините бе подготвило изненади за своите фенове по случай спечелването на Купата на България, именно срещу Пирин (Разлог). Преди началото на двубоя волейболистите на домакините хвърлиха малки топки с автографи в публиката, а след срещата всички желаещи фенове имаха възможност да се снимат с трофея или с някой от играчите на "шейховете".
Нефтохимик поведе с 5:3 в началото на срещата след успешна блокада на капитана Балабанов. Треньорът на гостите взе първия таймаут при 4:8 след ас на Кръстев. Домакините преполовиха гейма след грешка от сервис на Пирин - 13:8. След контра на Жуниор бургазлии поведоха с 19:13, а Благовест Катранджиев използва ново прекъсване. “Шейховете" останаха концентрирани и затвориха първата част при 25:16.
Вторият гейм започна равностойно като никой от отборите не успя да дръпне в резултата. Все пак след дълго разиграване Пирин поведе с 10:7, а Иван Станев взе първото си прекъсване в двубоя. След четири поредни точки домакините изравниха за 12:12, а този път таймаут поиска Благовест Катранджиев. След контра атака на Долгополов бургазлии поведоха с 15:13. Ас на украинеца направи резултата 18:15, което провокира ново спиране на играта за гостите. След блокаут на Балабанов Нефтохимик затвори втората част при 25:21 и поведе с 2:0.
Гостите дръпнаха с 5:2 в началото на третия гейм след мощна атака на Мариян Наков, а старши треньорът на бургазлии взе прекъсване. Ас на Мартин Кръстев и успешна блокада направи преднината на Пирин само точка при 9:8. Блок на Жуниор изравни резултата при 12:12. След страхотна блокада “шейховете" поведоха с 18:16, а след това и при 21:17. До края домакините не допуснаха изненада и ззатовриха третата част при 25:20.
В следващия кръг момчетата на Иван Станев почиват, докато Пирин отново гостува в Бургас, този път на Дея спорт.
Иван Станев: Бургас е сред фаворитите да приеме турнир от Лигата на нациите, но има още доста неща да се случат
20:47
