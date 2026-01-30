След двубоя старши треньорът на домакините Иван Станев коментира показаното от неговите момчета пред камерата на Burgas24.bg."Не показахме най-добрия си волейбол. Момчетата тренираха доста по-добре през седмицата, но играехме толкова, колкото знаехме, че ще ни затрудни Пирин. През втория и третия гейм показаха много добра игра. Като изключим първия гейм, вторият и третият бяха напълно равностойни, но все пак това бяха финалистите от турнира за Купата и очаквах мачът да бъде труден", заяви той."Това, което трябваше да правим днес е да бием добър начален удар. В момента, в който изоставахме, точно с това успявахме да се върнем. Знаех, че мачът ще бъде труден, бях подготвил отбора за това нещо, като зависеше от нас дали ще влезем добре в него. В края на краищата се радвам, че спечелихме в три гейма, а сега момчетата имат заслужена почивка", добави той.Станев си пожела едно хубаво дерби с градския съперник Дея в по-следващия кръг, предвид това, че "шейховете" почиват в следващия.За това какъв е шансът "Арена Бургас" отново да приеме турнир от Лигата на нациите по волейбол за мъже Станев заяви:"Няма да издавам тайни от кухнята. Още е далеч това домакинство, но Бургас е един от фаворитите градът да бъде отново домакин на турнир от VNL, но ще спра дотук. Има още доста неща да се случат. Не е малка сумата, която Бургас трябва да отдели. Ще съм щастлив, ако видя "Арена Бургас" отново пълна в седем последователни дни", завърши Станев.