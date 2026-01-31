Нефтохимик падна в третата си контрола от зимната подготовка, след като загуби от Загорец (Нова Загора) с 0:1, предаде репортер на Burgas24.bg.Двубоят се игра на изкуствения терен в бургаския кв. "Ветрен".Единственото попадение в срещата падна още в началните минути, когато футболист на "шейховете" си отбеляза автогол след центриране на противника от фланга."Зелените" създадоха много положния, особено през първото полувреме, но така и не съумяха да вкарат топката във вратата на Загорец.В 20-ата минута Григор Солаков стреля добре от фаул, вратарят на гостите изби кълбото, което след това се отби в напречната греда и попадна в Исмаилов, но той отблизо пропусна.В 38-ата минута след центриране от фаул топката стигна до Мирошник, който стреля от непосредствена близост, но стражът на Загорец отново спаси.След почивката гостите изравниха играта, като и двата отбора имаха своите ситуации да отбележат.В 57-ата минута отново Солаков стреля добре от границата на наказателното поле, но топката попадна в ръцете на вратаря на Загорец.Секунди след това футболист на съперника остана непокрит в наказателното поле на "шейховете", но ударът му мина встрани.Десет минути по-късно отново гредата спря Нефтохимик от гол. Григор Солаков повтори упражнението от първото полувреме , като този път шутът му от фаул директно разтърси напречната греда на Загорец.В 73-ата минута гостите пропуснаха да решат всичко. Мирослав Петков излезе очи в очи със стража на "шейховете", но би в страни.В края на срещата Венци Славов центрира добре от фаул, но капитанът на Нефтохимик Нуретин Пюскюлю не съумя да изравни.За "шейховете" предстоят още две контроли до края на подготовката - срещу втория отбор на Черно море на 4 февруари и срещу Несебър три дни по-късно.Загорец пък приключи с проверките, като следващата събота момчетата на Мирослав Миндев ще се изправят срещу Созопол в 1/2-финален сблъсък от турнира за Купата на АФЛ. Двубоят е от 14:00 ч. на стадиона в Карнобат.