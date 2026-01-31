След двубоя страши треньорът на "шейховете" Димчо Ненов сподели пред обектива на Burgas24.bg впечатленията си от проверката."Важното е, че създаваме положения. Получи се динамичен мач въпреки това, че нямахме възможност да играем на естествен терен. Смятам, че се получи много ползотворна контрола. Загорец винаги е бил доста труден отбор за преодоляване. Създадохме доста положение, но и те пропуснаха своите възможности. Имаме нашите слабости, като трябва да работим във фаза атака, за да реализираме това, което създаваме като положения", започна специалистът."Подготовката върви по план, въпреки че онзи ден се провали контролата с Берое, защото бе важно да играем с такъв противник. Смятам, че и физически, и психически ще сме готови за първия мач от втория полусезон", добави той.Ненов, подчерта, че в отбора не се очакват нови попълнения, като в днешния двубой участие взе Григор Солаков, който бе на проби в Дунав (Русе), но изглежда на този етап ще продължи да носи екипа на "шейховете".В проверките старши треньорът на Нефтохимик дава шанс да доста играчи от школата на клуба, за чието представеня той сподели:"Със сигурност имат потенциала, но е важно, когато получат възможността да съумеят да се възползват и да вървят нагоре. Ще получават шанс, но от тях зависи дали ще се възползват от него", завърши Димчо Ненов.