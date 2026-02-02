Ангелина Малчева от Спортен стрелкови клуб "Бургас“ спечели златен медал при жените на дисциплината пистолет на 10 метра на международния турнир “Войводина Къп 2026" в Нови Сад, Сърбия. Надпреварата се проведе на 31 януари.С тази победа Малчева затвърди нивото си и място си на представител на Бургас на предстоящото Европейско първенство за юноши и девойки.ССК "Бургас" за пореден път доказва, че се позиционира като един от водещите клубове в спортната стрелба.