Левски или Лудогорец? Кой ще вдигне Суперкупата на България по футбол?
Мачът започва в 18:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".
Това ще бъде втори дуел между грандовете за Суперкупа на страната след този от септември 2022-а година. Тогава разградчани печелят след изпълнение на дузпи с 4:3 (2:2 в редовното време).
Последните три официални срещи между двата отбора завършват с равенства.
Преди това те си размениха по две домакински победи.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния двубой "сините". Коефициентът за техен успех е 2.66, докато този на разградчани - 2.71. Равенството в редовното време е оценено на 3.14.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Левски е оценен на 2.80, докато евентуален триумф на Лудогорец е със ставка 2.90. Равенството е на 3.25.
