Нефтохимик продължава своята зимна подготовка преди подновяването на сезона в Югоизточната Трета лига.Утре за момчетата на Димчо Ненов предстои поредна контрола, този път срещу втория отбор на Черно море.Първоначалната идея на ръководството на "шейховете" е била спарингът да се проведе на естествен терен, като вариантите са били или стадион "Лазур" или този в Българово. Лошите метеорологични условия обаче са наложили преместването на мача в бургаския кв. "Ветрен", където теренът е с изкуствеа настилка.Двубоят е от 13:00 ч."Зелените" все още търсят първи успех в контролите. До момента бургазлии завършиха 1:1 с Ямбол в първата си проверка, а след това загубиха последователно от Созопол и Загорец (Нова Загора) с 0:1.