Отново в България след 30 г.: В Бургас започна Европейско първенство по стрелба
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ФОКУС
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Събитето ще се състои между 4 и 14 февруари в "Арена Бургас".
Участие в надпреварата ще вземат около 800 участници от близо 40 държави.
За последно страната ни е била домакин на подобен форум преди 30 г.
Входът за зрители по време на надпреварата ще бъде свободен.
На събитието присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, председателят на Българския стрелкови съюз и вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба Весела Лечева, олимпийските ни шампиони в този спорт Мария Гроздева и Таню Киряков и сребърната медалистка от най-големия спортен форум през 2020 г. Антоанета Костадинова, зам.-кметът по спорт към Община Бургас Манол Тодоров и други.
Приветсвие към присъстващите отправиха Димитър Николов и Весела Лечева, а след това прозвучаха химните на Европейската конфедерация по стрелба и България.
Церемонията завърши с изпълнение на фоклорен ансамбъл "Странджа".
От своя страна преди официално откриване на Европейското първенство Весела Лечева сподели пред Burgas24.bg своите впечатления относно шампионата на стария континент, а също така коментира и участието на българските представители на Зимните олимпийски игри в Италия, които започват в петък.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.