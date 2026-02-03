Сподели Сподели
В Бургас бе даден стартът на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки, предаде репортер на Burgas24.bg.

Събитето ще се състои между 4 и 14 февруари в "Арена Бургас".

Участие в надпреварата ще вземат около 800 участници от близо 40 държави.

За последно страната ни е била домакин на подобен форум преди 30 г.

Входът за зрители по време на надпреварата ще бъде свободен.

На събитието присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, председателят на Българския стрелкови съюз и вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба Весела Лечева, олимпийските ни шампиони в този спорт Мария Гроздева и Таню Киряков и сребърната медалистка от най-големия спортен форум през 2020 г. Антоанета Костадинова, зам.-кметът по спорт към Община Бургас Манол Тодоров и други.

Приветсвие към присъстващите отправиха Димитър Николов и Весела Лечева, а след това прозвучаха химните на Европейската конфедерация по стрелба и България.

Церемонията завърши с изпълнение на фоклорен ансамбъл "Странджа".

От своя страна преди официално откриване на Европейското първенство Весела Лечева сподели пред Burgas24.bg своите впечатления относно шампионата на стария континент, а също така коментира и участието на българските представители на Зимните олимпийски игри в Италия, които започват в петък.