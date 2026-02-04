Нефтохимик постигна първа победа през зимната си подготовка, след като победи дублиращия отбор на Черно море II с 2:0, предаде репортер наДвубоят се игра на изкуствения терен в бургаския кв. "Ветрен"."Зелените" бяха по-добрият отбор през целия мач и в крайна сметка спечелиха заслужено.Не бяха изминали и две минути от срещата, когато след изпълнение на ъглов удар топката достигна до Христо Георгиев, който отправи хубав удар по земя, но вратарят на "моряците отрази.При последвалия корнер топката се отби от страничната греда на варненци след удар с глава на Кристиян Илчев.В 19-ата минута Мирошник се пребори добре за топката дълбоко в половината на Черно море, достигна до аут линията, откъдето намери Христо Георгиев, който с удар отблизо откри резултата.В 30-ата минута Стилян Кръстев от Нефтохимик направи страхотен пробив и подаде към Рамис Исмаилов. Крилото си нагласи топката на левия крак и отправи хубав удар, но отново вратарят на "моряците" бе на висота.Десет минути по-късно авторът на гола бе изритан от противник в наказателното поле и съдията посочи бялата точка. Зад топката застана Венцислав Славов, но шутът му бе спасен от стража на Черно море.В 51-ата минута само с две докосвания Васил Ангелов бе изведен сам срещу вратаря на "моряците", но той направи поредното си спасяване в срещата.10-ина минути след това влезлият като смяна Никола Атанасов получи добра топка на границата на вратарското поле, но ударът му с глава мина над напречната греда на гостите.В 64-ата минута нисичкият халф на Нефтохимик напредна добре, първият му шут бе спасен, след това Атанасов се опита да подаде към съотборник, но в последния миг играч на Черно море изби с шпагат.Все пак в 89-ата минута "шейховете" успяха да ударят за втори път. Мартин Николов намери много добре Григор Солаков, който елегантно се освободи от съперник и продължи към Антон Узунов. Крилото напредна и стреля, но шутът му бе спасен. Все пак Мирошник се пребори за отскочилата топка и я добута в мрежата, за да направи резултата 2:0.В ответната си атака "моряците" имаха шанс за почетен гол, но ударът с глава на техен футболист се отби от страничния стълб на вратата, пазена от Величков.За Нефтохимик остава още една контрола преди подновяването на първенството в Югоизточна Трета лига. В събота момчетата на Димчо Ненов ще се изправят срещу лидера в дивизията Несебър.