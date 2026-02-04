Кактовече съобщи, Нефтохимик постигна първата си победа в контролите от зимната подготовка, побеждавайки втория отбор на Черно море с 2:0.След края на срещата старши треньорът на "шейховете" Димчо Ненов сподели пред обектива на медията ни впечатленията си от изиграната проверка."Получи се стойностен мач срещу един отбор, който играе изключително агресивно и динамично. Максимално ни затрудниха, въпреки че са много млади момчета. Подготвени са чисто физически и тактически. Беше ползотворна контролата за нас. Имаше наистина пропуски, които направихме, но трябва да отчета желанието, амбицията и това, че коригирахме това, в което отстъпвахме в предишните срещи, а именно това да отстъпваме в единоборствата. Получи се много здрав мач, на моменти прекалено остър, но показахме, че не отстъпваме в този компонент и се справихме добре", започна той.За контузените играчи в тима той заяви:"Постепенно всеки един от тях навлиза в кондиция. Юнес Аюб е само трайно контузен. Той започна подготовка, като смятам, че има достатъчно време да се подготви и да бъде на линия за мача с Атлетик (Куклен).За предстоящия полусезон в Югоизточната Трета лига Ненов подчерта:"Имаме достатъчно ресурс. Имаме още една контрола. Сега първо трябва да се възстановим. В двата дни, които имаме до другия мач трябва да коригираме нещата, които пропуснахме днес и да се възстановим чисто физически. Ще срещнем отбора, който е на първо място в групата, като това ще ни помогне да видим генерално нашия облик и да се подготвим за началото на първенството".Последната контрола от зимната подготовка на Нефтохимик е в събота срещу Несебър.