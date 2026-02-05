Отборът на Созопол се сдоби с три нови попълнения преди началото на втория полусезон в Югоизточната Трета лига, видяЧаст от тима вече са Аюб Ел Мансури, Иван Попов и Ивелин киров.Първият е роден през 2006 г. в Барселона като притежава и испански паспорт. Той играе като атакуващ полузащитник. За последно е играл за Фундасио Еспортива Грама в родината си.Попов е набор 2008 и за последно е бил във втория отбор на Черноморец (Бургас). Младокът действа като крило.От своя страна Киров играе на поста нападател. Той е роден през 2005 г. и последните седем сезона е прекарал в Испания.Момчетата на Петър Кюмюрджиев започват втория полусезон в Югоизточната Трета лига с гостуване на Ямбол. Мачът е на 14 февруари, събота, от 14:00 ч.