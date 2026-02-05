Созопол обяви трима накуп преди подновяването на Югоизточната Трета лига
Част от тима вече са Аюб Ел Мансури, Иван Попов и Ивелин киров.
Първият е роден през 2006 г. в Барселона като притежава и испански паспорт. Той играе като атакуващ полузащитник. За последно е играл за Фундасио Еспортива Грама в родината си.
Попов е набор 2008 и за последно е бил във втория отбор на Черноморец (Бургас). Младокът действа като крило.
От своя страна Киров играе на поста нападател. Той е роден през 2005 г. и последните седем сезона е прекарал в Испания.
Момчетата на Петър Кюмюрджиев започват втория полусезон в Югоизточната Трета лига с гостуване на Ямбол. Мачът е на 14 февруари, събота, от 14:00 ч.
