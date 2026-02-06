Огромен успех! Българин в Топ 3 на света в леката атлетика
18-годишният талант постигна 7.65 секунди, с което зае трето място в световната ранглиста в дисциплината, подобрявайки и националния рекорд на България. Това е трета поправка за него в последните дни.
Сребърният медалист на 110 метра с препятствия от Европейското първенство до 20 години в Тампере 2025 започна сезона в зала "Фестивална“ на 1-и февруари. На националния шампионат в зала за юноши първо бяга 7.98 в сериите, а на финала победи със 7.77 като коригира собствения си национален рекорд от 7.79 от 2025-а.
Два дни по-късно в навечерието на турнира за мъже и жени в Острава възпитаникът на треньора Симеон Попхлебаров участва в специален старт за юноши и девойки под 20 години на 60 метра с препятствия и отново нямаше конкуренция, за да свали стотна от рекорда до 7.76.
Вчера той свали още 11 стотни, за да влезе в "Топ 3" на състезанието в Чехия.
